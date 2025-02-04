Экс-глава Суджи с женой отпраздновали изумрудную свадьбу в пункте беженцев

Семья Морозовых из Суджи, прожившая вместе 55 лет, отметила свою изумрудную свадьбу в пункте временного размещения беженцев в Курске. Об этом сообщает «РИА Курск».

Анатолий Морозов занимал должность главы Суджи в 1980-е годы. Издание называет его бывшим мэром, хотя, вероятно, имеется в виду председательство в городском совете народных депутатов. Его супруга, Людмила, работала акушером-гинекологом до 2023 года. Сотрудники местного ЗАГСа пришли поздравить супругов в ПВР, где они отметили юбилей в узком кругу. Телеграм-канал «Суджа родная» уточняет, что свидетельство о браке пары хранится в Госархиве Курской области.