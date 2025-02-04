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4 февраля, 18:50

Экс-глава Суджи с женой отпраздновали изумрудную свадьбу в пункте беженцев

Анатолий и Людмила Морозовы. Обложка © СУДЖА РОДНАЯ

Анатолий и Людмила Морозовы. Обложка © СУДЖА РОДНАЯ

Семья Морозовых из Суджи, прожившая вместе 55 лет, отметила свою изумрудную свадьбу в пункте временного размещения беженцев в Курске. Об этом сообщает «РИА Курск».

Анатолий Морозов занимал должность главы Суджи в 1980-е годы. Издание называет его бывшим мэром, хотя, вероятно, имеется в виду председательство в городском совете народных депутатов. Его супруга, Людмила, работала акушером-гинекологом до 2023 года. Сотрудники местного ЗАГСа пришли поздравить супругов в ПВР, где они отметили юбилей в узком кругу. Телеграм-канал «Суджа родная» уточняет, что свидетельство о браке пары хранится в Госархиве Курской области.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 52-летний ветеран СВО Алексей заключил брак прямо в госпитале. Он поделился, что встретил свою невесту Светлану летом прошлого года во время отпуска. Пара не успела зарегистрировать свои отношения, так как Алексея срочно отправили в зону боевых действий. Теперь они решили пожениться, не дожидаясь его выписки из медицинского учреждения.

Александра Мышляева
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