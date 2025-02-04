Историк заявил, что нашёл тайный бункеров нацистов, построенный советскими пленными

Историк Мирко Кюн заявил, что нашёл в провинции Тюрингия в ФРГ тайный подземный бункер нацистов для самолётов. Специалист утверждает, что его построили советские военнопленные. Об этом сообщает Bild.

«Здесь, прямо рядом с аэродромом, нацисты построили подземный ангар для самолётов <...> Есть свидетельства очевидцев, аэрофотоснимки и измерения, которые подтверждают мою теорию», — утверждает историк.

Он пояснил, что смог опознать объект с помощью старых аэрофотоснимков и документальных свидетельств. Ангар, по словам Кюна, носил кодовое название «Альпендоле», строился он советскими военнопленными, в длину достигает 200 метров, в ширину — 25 метров, а в высоту — по меньшей мере пяти метров. Таким образом в бункере могли укрываться от авиаударов до 10 самолётов.

Историк предлагает организовать раскопки в одном из мест, где предположительно должен находиться один из аварийных выходов из ангара. Кюн добавил, что спецслужбы ГДР пытались это осуществить в 1964 году, но Штази пресекли эти работы под предлогом утечки ядовитого газа. А в 1996 году охотник за сокровищами из Штатов по имени Норманн скотт пытался отыскать вход в подземное сооружение, но не преуспел.