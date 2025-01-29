Ущерб от частичной оккупации Подмосковья нацистами составил 6,5 триллиона рублей
Материальный ущерб от частичной оккупации Московской области нацистами во время Великой Отечественной войны в современном рублёвом эквиваленте на апрель 2023 года составил 6,5 триллиона рублей. Об этом заявили в Университете Дубны.
В образовательном учреждении объяснили, что подсчёт проводился через золотой эквивалент, так как советский рубль не конвертировался на фондовом рынке, что делает невозможным прямой пересчёт этой валюты к доллару. Поэтому для исследования был взят официальный курс рубля к доллару. Нюанс в том, что существовало два таких курса: для расчётов по лендлизу — 5 рублей за доллар, а для экспортно-импортных операций — 12 рублей за доллар.
«Мы получили две цифры — по двум разным курсам. По состоянию на апрель 2023 года, первая цифра составила 6,5 триллиона рублей, вторая — 2,7 триллиона рублей. Но курс расчётов по лендлизу всё-таки можно считать более достоверным», — объяснил в беседе с «Газетой.Ru» завкафедрой цифровой экономики и управления Университета Дубны Ян Шокин.
6,5 триллиона рублей — значение ущерба, нанесённого с 1941 по 1942 год, по состоянию на апрель 2023 года. Однако, если расчёт проводить по актуальному курсу рубля, то сумма будет больше на 20%. Шокин добавил, что похожее исследование по ущербу от блокады Ленинграда проводили петербургские эксперты, у них вышла сумма около 35 триллионов рублей по сегодняшнему курсу. Разница в длительности: Подмосковье было частично оккупировано порядка трёх месяцев, тогда как Северная столица была осаждена почти 30 месяцев.
Оценка экономического ущерба от действий нацистской армии проводилась Университетом Дубны по запросу от прокуратуры региона в 2023 году. После завершения этих подсчётов, специалисты учебного заведения продолжат исследование темы, но уже за весь период ВОВ.
Ранее и.о. министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко сообщил, что ущерб, нанесённый украинской армией Курской области, оценивается в 750 миллиардов рублей. После этого исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн объявил чиновнику взыскание, подчеркнув, что подобные оценки преждевременны и поверхностны. С ним согласился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметивший, что оценивать нанесённый ущерб можно будет только после того, как Армия России выбьет ВСУ из Курщины.
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