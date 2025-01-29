Ущерб от частичной оккупации Подмосковья нацистами составил 6,5 триллиона рублей

Материальный ущерб от частичной оккупации Московской области нацистами во время Великой Отечественной войны в современном рублёвом эквиваленте на апрель 2023 года составил 6,5 триллиона рублей. Об этом заявили в Университете Дубны.

В образовательном учреждении объяснили, что подсчёт проводился через золотой эквивалент, так как советский рубль не конвертировался на фондовом рынке, что делает невозможным прямой пересчёт этой валюты к доллару. Поэтому для исследования был взят официальный курс рубля к доллару. Нюанс в том, что существовало два таких курса: для расчётов по лендлизу — 5 рублей за доллар, а для экспортно-импортных операций — 12 рублей за доллар.

«Мы получили две цифры — по двум разным курсам. По состоянию на апрель 2023 года, первая цифра составила 6,5 триллиона рублей, вторая — 2,7 триллиона рублей. Но курс расчётов по лендлизу всё-таки можно считать более достоверным», — объяснил в беседе с «Газетой.Ru» завкафедрой цифровой экономики и управления Университета Дубны Ян Шокин.

6,5 триллиона рублей — значение ущерба, нанесённого с 1941 по 1942 год, по состоянию на апрель 2023 года. Однако, если расчёт проводить по актуальному курсу рубля, то сумма будет больше на 20%. Шокин добавил, что похожее исследование по ущербу от блокады Ленинграда проводили петербургские эксперты, у них вышла сумма около 35 триллионов рублей по сегодняшнему курсу. Разница в длительности: Подмосковье было частично оккупировано порядка трёх месяцев, тогда как Северная столица была осаждена почти 30 месяцев.