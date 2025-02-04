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4 февраля, 18:46

В Госдуме рассказали, какие женщины могут выйти на пенсию в 50

Бессараб: Выйти на пенсию в 50 можно женщинам, родившим на Крайнем Севере

Россиянки, родившиеся в районах Крайнего Севера и воспитавшие до восьмилетнего возраста минимум двух детей, могут получить возможность выйти на пенсию в 50 лет. Об этом заявила Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов.

«При этом необходимо иметь 30 пенсионных баллов, а также общий трудовой стаж, составляющий 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин»,приводит комментарий депутата «Ридус».

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Бессараб также подчеркнула, что женщины, проработавшие в условиях Крайнего Севера в течение 15 лет, могут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Она отметила, что накопить нужное количество пенсионных баллов в этом регионе легче из-за более высокой заработной платы и индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее россиянам объяснили, как можно получить пенсию в размере 110 тысяч рублей. В 2024 году опрошенные граждане обозначили именно такую сумму как желаемую для пенсионного обеспечения.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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