В Госдуме рассказали, какие женщины могут выйти на пенсию в 50

Россиянки, родившиеся в районах Крайнего Севера и воспитавшие до восьмилетнего возраста минимум двух детей, могут получить возможность выйти на пенсию в 50 лет. Об этом заявила Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов.

«При этом необходимо иметь 30 пенсионных баллов, а также общий трудовой стаж, составляющий 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — приводит комментарий депутата «Ридус».

Бессараб также подчеркнула, что женщины, проработавшие в условиях Крайнего Севера в течение 15 лет, могут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Она отметила, что накопить нужное количество пенсионных баллов в этом регионе легче из-за более высокой заработной платы и индивидуального пенсионного коэффициента.