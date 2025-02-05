Медведев предупредил европейцев, что восстанавливать Украину будут за их счёт

Европа будет вынуждена заплатить огромную сумму, чтобы восстановить Украину по кусочкам, а благодарить за это европейцы должны своих лидеров. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на странице в личной соцсети.

«[Президент Соединённых Штатов Дональд] Трамп объяснил, как Киев будет платить США — редкоземельными металлами Украины. А что насчёт Европы? Она заплатит бешеные деньги, чтобы собрать по кусочкам несостоявшееся государство Украина», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза призвал европейцев поблагодарить за это председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и других лидеров Европы.