Медведев предупредил европейцев, что восстанавливать Украину будут за их счёт
Медведев: Европа заплатит бешеную цену, чтобы собрать Украину по кускам
Европа будет вынуждена заплатить огромную сумму, чтобы восстановить Украину по кусочкам, а благодарить за это европейцы должны своих лидеров. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на странице в личной соцсети.
«[Президент Соединённых Штатов Дональд] Трамп объяснил, как Киев будет платить США — редкоземельными металлами Украины. А что насчёт Европы? Она заплатит бешеные деньги, чтобы собрать по кусочкам несостоявшееся государство Украина», — заявил Медведев.
Зампред Совбеза призвал европейцев поблагодарить за это председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и других лидеров Европы.
Ранее Дмитрий Медведев обратил внимание на то, как Владимир Зеленский признался, что вместе с подельниками попилил 100 миллиардов долларов помощи Штатов. При этом он отметил, что разворовывать американскую помощь Украине начали не в Киеве, а ещё в ведомствах Штатов — Пентагоне, ЦРУ и предприятиях военно-промышленного комплекса. А уже после них начали нагревать руки украинские чиновники и другие деятели киевского режима.
Life.ru