Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 февраля, 21:06

Медведев предупредил европейцев, что восстанавливать Украину будут за их счёт

Медведев: Европа заплатит бешеную цену, чтобы собрать Украину по кускам

Европа будет вынуждена заплатить огромную сумму, чтобы восстановить Украину по кусочкам, а благодарить за это европейцы должны своих лидеров. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на странице в личной соцсети.

«[Президент Соединённых Штатов Дональд] Трамп объяснил, как Киев будет платить США — редкоземельными металлами Украины. А что насчёт Европы? Она заплатит бешеные деньги, чтобы собрать по кусочкам несостоявшееся государство Украина», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза призвал европейцев поблагодарить за это председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и других лидеров Европы.

Медведев посоветовал Маску остерегаться «‎глубинного государства»
Медведев посоветовал Маску остерегаться «‎глубинного государства»

Ранее Дмитрий Медведев обратил внимание на то, как Владимир Зеленский признался, что вместе с подельниками попилил 100 миллиардов долларов помощи Штатов. При этом он отметил, что разворовывать американскую помощь Украине начали не в Киеве, а ещё в ведомствах Штатов — Пентагоне, ЦРУ и предприятиях военно-промышленного комплекса. А уже после них начали нагревать руки украинские чиновники и другие деятели киевского режима.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar