Премьер Швеции назвал стрельбу в школе Эребру самой страшной в истории страны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в школе Эребру самой страшной в истории страны. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube.

«Сегодня мы стали свидетелями актов жесточайшего насилия, жертвами которых стали совершенно невиновные люди. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — отметил премьер-министр.