Сафонов не пропустил и помог ПСЖ выйти в четвертьфинал Кубка Франции
Состав ПСЖ с Матвеем Сафоновым на матч Кубка Франции. Обложка © X / Paris Saint-Germain
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» победил команду третьего по силе дивизиона Франции «Ле Ман» в матче 1/8 финала национального кубка. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Забитыми мячами отметились Дезире Дуэ (25-я минута) и Брэдли Барколя (71). Ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов.
Это десятый матч Сафонова за ПСЖ во всех турнирах и четвёртый раз, когда он сохранил ворота без пропущенных мячей.
Соперник парижан по четвертьфиналу Кубка Франции определится после жеребьёвки. ПСЖ является действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (15).
Ранее Life.ru рассказывал, что Матвей Сафонов пожертвовал деньги на ликвидацию разлива мазута на Кубани. Он оплатил поездку волонтёров, которые собрали и вывезли с побережья более 50 мешков нефтепродуктов.