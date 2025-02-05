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4 февраля, 22:17

Сафонов не пропустил и помог ПСЖ выйти в четвертьфинал Кубка Франции

Состав ПСЖ с Матвеем Сафоновым на матч Кубка Франции. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Состав ПСЖ с Матвеем Сафоновым на матч Кубка Франции. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» победил команду третьего по силе дивизиона Франции «Ле Ман» в матче 1/8 финала национального кубка. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Дезире Дуэ (25-я минута) и Брэдли Барколя (71). Ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов.

Это десятый матч Сафонова за ПСЖ во всех турнирах и четвёртый раз, когда он сохранил ворота без пропущенных мячей.

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Соперник парижан по четвертьфиналу Кубка Франции определится после жеребьёвки. ПСЖ является действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (15).

Ранее Life.ru рассказывал, что Матвей Сафонов пожертвовал деньги на ликвидацию разлива мазута на Кубани. Он оплатил поездку волонтёров, которые собрали и вывезли с побережья более 50 мешков нефтепродуктов.

Артур Лапсаков
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