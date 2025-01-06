Вратарь Сафонов пожертвовал деньги на ликвидацию разлива мазута на Кубани

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов перевёл деньги на помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае, сообщает SHOT. Он оплатил поездку волонтёров, которые собрали и вывезли с побережья более 50 мешков мазута.

Сафонов оплатил поездку волонтёров на Кубань. Видео © SHOT

Сафонов заявил, что сам в детстве отдыхал с дедушкой в санатории под Анапой и, когда к нему обратились за помощью, не смог отказать. Средства он перевёл, находясь в Париже, сообщили нам в Российском футбольном союзе. Точная сумма помощи не разглашается.