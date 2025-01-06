Вратарь Сафонов пожертвовал деньги на ликвидацию разлива мазута на Кубани
Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов перевёл деньги на помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае, сообщает SHOT. Он оплатил поездку волонтёров, которые собрали и вывезли с побережья более 50 мешков мазута.
Сафонов оплатил поездку волонтёров на Кубань. Видео © SHOT
Сафонов заявил, что сам в детстве отдыхал с дедушкой в санатории под Анапой и, когда к нему обратились за помощью, не смог отказать. Средства он перевёл, находясь в Париже, сообщили нам в Российском футбольном союзе. Точная сумма помощи не разглашается.
На сегодняшний день последствия разлива на побережье устраняют больше 8 тысяч человек. За всё время вывезено более 100 тысяч тонн песка с мазутом. Сейчас волонтёры продолжают спасать птиц и собак, испачканных в мазуте. Отмытым пёселям ищут новый дом.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Уже 3 января пятно мазута после крушения кораблей добралось до Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Тем временем с побережья Кубани собрано почти 78 тысяч тонн грунта с мазутом. Всего, по официальным данным, в акваторию моря попадут 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
ТАСС / Zuma / Panoramic