Глава МИД Чехии Липавский высказался против переговоров с Путиным по Украине
Ян Липавский. Обложка © Х / Jan Lipavský
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил с резкой критикой идеи поспешных переговоров с Россией и её президентом Владимиром Путиным. В статье для издания «Европейская правда» он заявил, что такой ход не принесёт мира, а станет лишь «капитуляцией, замаскированной под дипломатию».
Липавский подчеркнул, что прекращение огня, которое лишит Украину её «законного места в европейском и трансатлантическом сообществе», будет равносильно поощрению «обмана со стороны Кремля». По его мнению, подобные шаги могут иметь серьёзные последствия для стабильности региона.
Глава чешского внешнеполитического ведомства также предупредил, что если Запад ослабит свою решимость и поддержку Украины, это создаст условия для Москвы, чтобы добиться «господства, дестабилизации и подрыва демократического мирового порядка».
Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, если это станет единственным способом достижения мира на Украине. Напомним, что осенью 2022 года глава киевского режима подписал указ, запрещающий украинским властям вести прямые переговоры с лидером РФ.