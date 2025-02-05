Глава МИД Чехии Липавский высказался против переговоров с Путиным по Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил с резкой критикой идеи поспешных переговоров с Россией и её президентом Владимиром Путиным. В статье для издания «Европейская правда» он заявил, что такой ход не принесёт мира, а станет лишь «капитуляцией, замаскированной под дипломатию».

Липавский подчеркнул, что прекращение огня, которое лишит Украину её «законного места в европейском и трансатлантическом сообществе», будет равносильно поощрению «обмана со стороны Кремля». По его мнению, подобные шаги могут иметь серьёзные последствия для стабильности региона.

Глава чешского внешнеполитического ведомства также предупредил, что если Запад ослабит свою решимость и поддержку Украины, это создаст условия для Москвы, чтобы добиться «господства, дестабилизации и подрыва демократического мирового порядка».