Власти Венето заявили, что у сына Трампа было разрешение на охоту в Италии

Дональд Трамп – младший, сын американского президента, которого заподозрили в незаконной охоте в северной Италии, получил соответствующее разрешение от властей Венето. Данную информацию газете Corriere della Sera передал региональный советник по охоте и рыболовству Кристиано Кораццари.

«Власти Венето приняли документы, включающие удостоверение личности, охотничий билет, европейские бумаги на огнестрельное оружие, страховой полис, подтверждение платежа на сумму 84 евро и приглашение от организаторов», — отметил Кораццари.

По данным властей, запрос от предприятия, принимавшего семерых американцев, был зарегистрирован 25 ноября. Три дня спустя они получили разрешение на охоту, которое может быть выдано иностранцам при наличии определённых документов.