В Госдуме пояснили, когда россияне получат доиндексированную пенсию

Все пенсионеры в России, кому положена страховая пенсия, получат повышенные выплаты, проиндексированные на 9,5%, до 25 февраля. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Если пенсия доставляется на дом, граждане смогут получить увеличенные суммы вместе с доплатой за январь в период с 3 по 25 февраля. Выплаты на банковские карты начали поступать с 1 февраля», — приводит комментарий Стенякиной ТАСС.

Также депутат подчеркнула, что для каждого пенсионера установлена конкретная дата получения пенсии, которую можно узнать на сайте Социального фонда РФ. Таким образом, к 25 февраля все российские пенсионеры получат проиндексированные начисления за февраль и доплату за январь.