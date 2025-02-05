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Регион
5 февраля, 00:55

В Госдуме пояснили, когда россияне получат доиндексированную пенсию

Депутат Стенякина: Россияне получат доиндексированную пенсию к 25 февраля

Все пенсионеры в России, кому положена страховая пенсия, получат повышенные выплаты, проиндексированные на 9,5%, до 25 февраля. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Если пенсия доставляется на дом, граждане смогут получить увеличенные суммы вместе с доплатой за январь в период с 3 по 25 февраля. Выплаты на банковские карты начали поступать с 1 февраля»,приводит комментарий Стенякиной ТАСС.

Также депутат подчеркнула, что для каждого пенсионера установлена конкретная дата получения пенсии, которую можно узнать на сайте Социального фонда РФ. Таким образом, к 25 февраля все российские пенсионеры получат проиндексированные начисления за февраль и доплату за январь.

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Ранее Life.ru сообщал, что в 2025 году стоимость одного пенсионного балла составила 59 241,6 рубля. Минимальная зарплата в 2025 году будет равна 22 440 рублям, а максимальный взнос достигнет 473 932,8 рубля. Внося такую сумму на счёт, в Социальном фонде начислят 7,808 пенсионных баллов.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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