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Регион
5 февраля, 03:28

Овечкин за 0,1 секунду до сирены забил 878-ю шайбу в НХЛ, приблизившись к Гретцки

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова приблизился к главному рекорду Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Флориды Пантерз» он забросил 878-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Теперь от легендарного Уэйна Гретцки его отделяет лишь 16 голов.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 16 голов. Видео © Х / Washington Capitals

За 0,1 секунды до финальной сирены матча Овечкин поразил пустые ворота «Пантерз», отправив шайбу с середины площадки. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «Вашингтона».

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На данный момент 39-летний Овечкин занимает вторую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Гретцки, который завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами за 1487 матчей.

Ранее Овечкин отправил на лёд двух канадских хоккеистов «Виннипег Джетс» в матче чемпионата НХЛ. Силовые приёмы против Расмуса Купари и Мэйсона Эпплтона россиянин провёл в течение всего нескольких секунд. Также форвард оформил один гол.

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Артём Гапоненко
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