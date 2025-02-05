Овечкин за 0,1 секунду до сирены забил 878-ю шайбу в НХЛ, приблизившись к Гретцки

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова приблизился к главному рекорду Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Флориды Пантерз» он забросил 878-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Теперь от легендарного Уэйна Гретцки его отделяет лишь 16 голов.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 16 голов. Видео © Х / Washington Capitals

За 0,1 секунды до финальной сирены матча Овечкин поразил пустые ворота «Пантерз», отправив шайбу с середины площадки. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «Вашингтона».

На данный момент 39-летний Овечкин занимает вторую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Гретцки, который завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами за 1487 матчей.