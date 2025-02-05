WSJ: ЦРУ предложило всем сотрудникам увольнение с выплатой компенсации
Центральное разведывательное управление США предложило всем своим сотрудникам увольнение с выплатой компенсации. Об этом со ссылкой на закрытый источник сообщил The Wall Street Journal.
По словам чиновников, такие меры предприняли для того, чтобы привести организацию в соответствие с приоритетами президента Дональда Трампа. Сейчас основной приоритет — борьба с наркокартелями.
Издание сообщает, что это решение принялия в рамках выполнения задач, поставленных Трампом по сокращению штата федерального правительства. Дополнительно ЦРУ временно прекратило нанимать новых сотрудников.
Напомним, что в конце января сенат США утвердил на должность нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. В первом правительстве Трампа Рэтклифф занимал должность директора Национальной разведки США.
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