WSJ: ЦРУ предложило всем сотрудникам увольнение с выплатой компенсации

Центральное разведывательное управление США предложило всем своим сотрудникам увольнение с выплатой компенсации. Об этом со ссылкой на закрытый источник сообщил The Wall Street Journal.

По словам чиновников, такие меры предприняли для того, чтобы привести организацию в соответствие с приоритетами президента Дональда Трампа. Сейчас основной приоритет — борьба с наркокартелями.

Издание сообщает, что это решение принялия в рамках выполнения задач, поставленных Трампом по сокращению штата федерального правительства. Дополнительно ЦРУ временно прекратило нанимать новых сотрудников.