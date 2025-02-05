В Красноярском крае в результате пожара в автохимчистке сгорело 14 автомобилей
В посёлке Березовка Красноярского края вспыхнул мощный пожар в здании автохимчистки. Огненная стихия охватила 725 квадратных метров, и, несмотря на оперативные действия спасателей, большую часть машин спасти не удалось.
Мощный пожар в здании автохимчистки в Красноярском крае. Видео © Пресс-служба МЧС России
На место происшествия прибыли 30 сотрудников МЧС России и девять единиц техники. Огнеборцы сумели спасти лишь два автомобиля, прежде чем огонь полностью поглотил здание.
«Пожар на 725 квадратах потушили 30 специалистов и 9 единиц техники. 14 машин сгорели», — сообщили в МЧС.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Балашихе из горящей квартиры спасли десять человек и семейство минипигов. После того как пожарные открыли дверь в охваченную огнём квартиру, из нее выбежали декоративные свиньи, принадлежащие хозяйке жилья.
Пресс-служба МЧС России