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5 февраля, 04:45

В Красноярском крае в результате пожара в автохимчистке сгорело 14 автомобилей

В посёлке Березовка Красноярского края вспыхнул мощный пожар в здании автохимчистки. Огненная стихия охватила 725 квадратных метров, и, несмотря на оперативные действия спасателей, большую часть машин спасти не удалось.

Мощный пожар в здании автохимчистки в Красноярском крае. Видео © Пресс-служба МЧС России

На место происшествия прибыли 30 сотрудников МЧС России и девять единиц техники. Огнеборцы сумели спасти лишь два автомобиля, прежде чем огонь полностью поглотил здание.

«Пожар на 725 квадратах потушили 30 специалистов и 9 единиц техники. 14 машин сгорели», — сообщили в МЧС.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Балашихе из горящей квартиры спасли десять человек и семейство минипигов. После того как пожарные открыли дверь в охваченную огнём квартиру, из нее выбежали декоративные свиньи, принадлежащие хозяйке жилья.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС России

Артём Гапоненко
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