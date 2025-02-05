В Красноярском крае в результате пожара в автохимчистке сгорело 14 автомобилей

В посёлке Березовка Красноярского края вспыхнул мощный пожар в здании автохимчистки. Огненная стихия охватила 725 квадратных метров, и, несмотря на оперативные действия спасателей, большую часть машин спасти не удалось.

Мощный пожар в здании автохимчистки в Красноярском крае. Видео © Пресс-служба МЧС России

На место происшествия прибыли 30 сотрудников МЧС России и девять единиц техники. Огнеборцы сумели спасти лишь два автомобиля, прежде чем огонь полностью поглотил здание.

«Пожар на 725 квадратах потушили 30 специалистов и 9 единиц техники. 14 машин сгорели», — сообщили в МЧС.