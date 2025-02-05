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Регион
5 февраля, 05:10

В Москве задержан многократный чемпион России по лëгкой атлетике Марк Толстихин

В Москве задержан многократный чемпион России по лëгкой атлетике Марк Толстихин, который несколько лет находился в федеральном розыске. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве задержан многократный чемпион России по лëгкой атлетике Марк Толстихин, который несколько лет находился в федеральном розыске. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве задержали многократного чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина, который несколько лет находился в федеральном розыске.

Как сообщает SHOT, 35-летнего спортсмена арестовали на станции метро «Тимирязевская» после проверки документов. Он переехал в столицу в мае прошлого года. В 2017 году Толстихин был осуждён за грабеж и кражу в крупном размере. Последний раз его задержали в 2019-м за кражу айфона у москвички; тогда ему назначили принудительные работы, но он сбежал и попал в розыск.

Толстихин — мастер спорта по легкой атлетике из Смоленской области, неоднократный победитель российских соревнований и участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу.

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Полиция задержала участников стрельбы и похищения человека на западе Москвы

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Оксана Попова
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