В Москве задержан многократный чемпион России по лëгкой атлетике Марк Толстихин

В Москве задержали многократного чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина, который несколько лет находился в федеральном розыске.

Как сообщает SHOT, 35-летнего спортсмена арестовали на станции метро «Тимирязевская» после проверки документов. Он переехал в столицу в мае прошлого года. В 2017 году Толстихин был осуждён за грабеж и кражу в крупном размере. Последний раз его задержали в 2019-м за кражу айфона у москвички; тогда ему назначили принудительные работы, но он сбежал и попал в розыск.

Толстихин — мастер спорта по легкой атлетике из Смоленской области, неоднократный победитель российских соревнований и участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу.