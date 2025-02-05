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Регион
5 февраля, 07:08

Житель Пермского края задержан за попытку поджога почты и банка

В Пермском крае мужчина попытался поджечь два здания за денежное вознаграждение

В пермском Кунгуре задержан мужчина, намеревавшийся устроить поджог двух административных зданий взамен на вознаграждение от неизвестных лиц. Как оказалось, на преступление он пошёл после того, как мошенники выманили у него 60 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале краевой полиции.

«Вечером 4 февраля в отдел полиции Кунгура поступили сообщения о попытке поджога дверей в двух административных зданиях. По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан местный житель 1987 года рождения. Со слов мужчины, противоправные действия он совершил по указанию третьих лиц за вознаграждение», — говорится в сообщении.

В местных пабликах уточняется, что задержанный сначала облил горючей жидкостью здание почты, однако огонь не распространился. Вскоре после этого он предпринял поджог отделения банка, потушить огонь удалось охраннику. В отношении преступника возбуждено дело об умышленном уничтожении или порче имущества. Мужчина на данный момент содержится в изоляторе, заключило ведомство.

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Ранее сообщалось, что студент одного из средне-специальных учебных заведений Алтайского края задержан в Барнауле за попытку поджечь военкомат по заданию куратора из украинской террористической организации. Терактом он хотел помешать отправке военнослужащих в зону СВО.

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Life.ru

Мария Любицкая
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