Астрахань накрыло облако газа из-за запуска установок на АГПЗ
Губернатор Бабушкин: Запах газа в Астрахани фиксируют из-за наладок на АГПЗ
Ранним утром, 5 февраля, Астрахань накрыло облако природного газа. Жители начали волноваться и обращаться в экстренные службы. Губернатор региона Игорь Бабушкин пояснил, что причиной тому стал запуск установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ).
«Причина запаха газа: запуск в работу установок на АГПЗ. Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идёт процесс пуско-наладки, в том числе запуск факельного горения», — говорится в сообщении.
Чиновник объяснил, что во время наладочного процесса происходит выпуск газа. Скоро скопление рассеется, гражданам не стоит поддаваться панике, заключил Бабушкин.
Ранее Life.ru рассказывал, что на утечку прежде всего указывает резкий запах. Шипение из газовой трубы в квартире – ещё один подозрительный звук. Также утечку проверить можно с помощью мыльного раствора: смесь необходимо нанести на соединение газопровода.
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