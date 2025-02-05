Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 08:32

Астрахань накрыло облако газа из-за запуска установок на АГПЗ

Губернатор Бабушкин: Запах газа в Астрахани фиксируют из-за наладок на АГПЗ

Ранним утром, 5 февраля, Астрахань накрыло облако природного газа. Жители начали волноваться и обращаться в экстренные службы. Губернатор региона Игорь Бабушкин пояснил, что причиной тому стал запуск установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ).

«Причина запаха газа: запуск в работу установок на АГПЗ. Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идёт процесс пуско-наладки, в том числе запуск факельного горения», — говорится в сообщении.

Чиновник объяснил, что во время наладочного процесса происходит выпуск газа. Скоро скопление рассеется, гражданам не стоит поддаваться панике, заключил Бабушкин.

Газа в Приднестровье осталось на 10 дней
Газа в Приднестровье осталось на 10 дней

Ранее Life.ru рассказывал, что на утечку прежде всего указывает резкий запах. Шипение из газовой трубы в квартире – ещё один подозрительный звук. Также утечку проверить можно с помощью мыльного раствора: смесь необходимо нанести на соединение газопровода.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arprince

Николай Рюмин
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar