Астрахань накрыло облако газа из-за запуска установок на АГПЗ

Ранним утром, 5 февраля, Астрахань накрыло облако природного газа. Жители начали волноваться и обращаться в экстренные службы. Губернатор региона Игорь Бабушкин пояснил, что причиной тому стал запуск установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ).

«Причина запаха газа: запуск в работу установок на АГПЗ. Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идёт процесс пуско-наладки, в том числе запуск факельного горения», — говорится в сообщении.

Чиновник объяснил, что во время наладочного процесса происходит выпуск газа. Скоро скопление рассеется, гражданам не стоит поддаваться панике, заключил Бабушкин.