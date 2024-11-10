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10 ноября, 19:02

Названы главные правила при утечке газа, которые спасут от трагедии

URA.ru: На утечку газа прежде всего указывает резкий запах и шипение из труб

Накануне в Пятигорске произошёл взрыв газа в доме, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. О главных правилах, которые позволят предотвратить трагедию, в материале ниже.

На утечку прежде всего указывает резкий запах. Шипение из газовой трубы в квартире – ещё один подозрительный звук.

Также утечку проверить можно с помощью мыльного раствора: смесь необходимо нанести на соединение газопровода. Если газ действительно выходит, то там появятся пузыри, уточняет URA.ru.

Если утечка всё же случилось, то действия должны быть следующими:

  • Перекрыть газовые краны,
  • Выключить газовые приборы,
  • Открыть форточку.
  • При этом электроприборы трогать не следует — если свет горит, то выключать его не надо.
  • После этого необходимо выйти из помещения, предупредить соседей и вызвать газовую службу (104 или 112).

Чтобы не довести до трагедии специалисты призывают россиян самостоятельно не устанавливать и ремонтировать газовые плиты или водонагревательные аппараты. Для любых манипуляций с подобным оборудованием необходимо вызывать специалистов. Кроме того, следует соблюдать базовые правила эксплуатации. К примеру, не ставить рядом с плитой легковоспламеняющихся вещей, кроме того, посуда не должна находиться на горелках без конфорок.

Напомним, утром 9 ноября взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Пятигорске. Погиб один человек, ещё четверо пострадали. МЧС публиковало фото из сгоревшей квартиры. СК возбудил уголовное дело.

Число погибших при взрыве газа в Черкесске выросло до четырёх
Число погибших при взрыве газа в Черкесске выросло до четырёх
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vastram

Наталья Демьянова
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