Названы главные правила при утечке газа, которые спасут от трагедии

Накануне в Пятигорске произошёл взрыв газа в доме, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. О главных правилах, которые позволят предотвратить трагедию, в материале ниже.

На утечку прежде всего указывает резкий запах. Шипение из газовой трубы в квартире – ещё один подозрительный звук.

Также утечку проверить можно с помощью мыльного раствора: смесь необходимо нанести на соединение газопровода. Если газ действительно выходит, то там появятся пузыри, уточняет URA.ru.