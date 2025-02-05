Киевский режим Владимира Зеленского длительное время уничтожал историю Украины, заменяя факты фантазиями, которые не имели ничего общего с реальностью. Об этом заявил председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для kp.ru. По его словам, соседи Незалежной уверены в её скором распаде.

Политик подчеркнул, что после прогнозируемого развала Украины Болгария предъявит свои претензии на Бессарбию, так как южная часть Одесской области более 450 лет входила в состав соседней страны. В стороне не останется и Румыния. Медведчук дополнил, что кандидат в президенты указанной страны Кэлин Джорджеску вместе с другими соседями Украины ждут её распада. Соседи Незалежной хотят отхватить от неё кусок, пояснил эксперт. Политик процитировал слова Джорджеску, который назвал Украину вымышленным государством.

«На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина — это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», — вспомнил он слова Джорджеску. По словам Медведчука, Незалежная, отказавшись от советского наследия, лишилась государственности и суверенитета.