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Регион
5 февраля, 09:08

«С чистого листа»: Пашинян предложил Азербайджану открыть новую эру отношений

Пашинян предложил Азербайджану начать двусторонние отношения с чистого листа

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Ереван и Баку могут начать двусторонние отношения с чистого листа. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на выступлении в Атлантическом совете* в рамках рабочего визита в США.

«Мы предлагаем положить конец дальнейшим дискуссиям по конфликтным вопросам и открыть новую эру двусторонних отношений, начав с нового и чистого листа», — подчеркнул армянский политик.

Пашинян уточнил, что Еревану и Баку удалось согласовать чувствительные темы в проекте мирного соглашения. По его словам, оба государства согласились признать территориальную целостность друг друга на основе границ Советской Армении и Советского Азербайджана.

Премьер-министр Армении дополнил, что Ереван и Баку не имеют претензий друг к другу и не будут выдвигать их в будущем. Пашинян назвал это краеугольным камнем будущего мира. По его словам, теперь необходима политическая воля для завершения переговоров и подписания проекта мирного соглашения.

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А ранее Life.ru писал, что Никол Пашинян обнародовал 12 предложений для мира в Армении. Премьер-министр республики предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий, включая их рассмотрение в международных судах. Также в списке предложений — воздержание от агрессивной риторики и продолжение процесса делимитации границы.

* Деятельность организации признана нежелательной в России.

Дарья Нарыкова
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