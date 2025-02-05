В Евросоюзе «сыты по горло» внешнеполитическим курсом фон дер Ляйен

Страны Евросоюза устали от попыток Урсулы фон дер Ляйен взять на себя контроль над внешней политикой сообщества, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, фон дер Ляйен не консультировалась с государствами-членами, когда объявила о соглашении с Иорданией и выделении €3 млрд на поддержку. Один из собеседников отметил, что страны были поставлены перед фактом, хотя именно они будут финансировать это соглашение. Он добавил, что это не первый случай, когда фон дер Ляйен действует подобным образом, стремясь укрепить связи с мировыми лидерами.

«Это не первый раз, когда фон дер Ляйен проворачивает такой трюк, потому что хочет наладить отношения с мировыми лидерами. Страны-члены сыты этим по горло», — указано в статье.

Депутат Европарламента Начо Санчес Амор подчеркнул, что фон дер Ляйен использует любые возможности для частичного контроля внешней политики ЕС, несмотря на то, что эта сфера принадлежит Совету Евросоюза. Он также отметил необходимость прояснить полномочия органов власти ЕС в вопросах внешней политики, так как односторонние решения главы ЕК вводят в заблуждение международных партнёров.

Напомним, в конце января ЕК объявила о подписании Соглашения о стратегическом партнёрстве между Евросоюзом и Иорданией. Документ направлен на укрепление стабильности в стране, поддержку модернизации, инициированной королём Абдаллой II, и повышение экономической устойчивости. Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что соглашение будет дополнено финансовой поддержкой в размере €3 млрд.