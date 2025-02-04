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Регион
4 февраля, 14:32

Фон дер Ляйен призвала «креативно» обыграть вопрос помощи Киеву деньгами России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / ЕРА

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / ЕРА

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен как-нибудь «креативно» решить вопрос об использовании замороженных на Западе российских активов для помощи Украине. Такое мнение она высказала на конференции европейских послов в Брюсселе.

«Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов для поддержки Украины», — сказала она.

Фон дер Ляйен признала вместе с тем, что продление заморозки российских активов является «невероятно важным шагом».

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Ранее СМИ заявляли, что Россия сможет очень быстро вернуть себе все замороженные активы, если с неё снимут санкции. В Британии считают, что Запад может пойти на разморозку активов РФ, чтобы убедить её таким образом вступить в переговоры с Украиной.

Владимир Озеров
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