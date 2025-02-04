Фон дер Ляйен призвала «креативно» обыграть вопрос помощи Киеву деньгами России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен как-нибудь «креативно» решить вопрос об использовании замороженных на Западе российских активов для помощи Украине. Такое мнение она высказала на конференции европейских послов в Брюсселе.

«Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов для поддержки Украины», — сказала она.