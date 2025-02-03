В кабмине одобрили порядок конфискации зарубежных активов в России

Правительственная комиссия одобрила законопроект о конфискации активов из стран с недружественной политикой. Документ устанавливает порядок изъятия имущества резидентов этих государств, сообщает Forbes.

Законопроект разработали в рамках указа президента от мая 2024 года. Он позволяет в случае изъятия российской государственной собственности в США или других недружественных странах использовать для компенсации активы иностранцев в России.

Правительство, Банк России или Генпрокуратура могут подать иск против иностранного государства в Арбитражный суд Московской области. Для возмещения убытков от действий таких стран суд сможет наложить взыскание на иностранные активы, список которых определят позже.