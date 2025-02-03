В кабмине одобрили порядок конфискации зарубежных активов в России
Правительственная комиссия одобрила законопроект о конфискации активов из стран с недружественной политикой. Документ устанавливает порядок изъятия имущества резидентов этих государств, сообщает Forbes.
Законопроект разработали в рамках указа президента от мая 2024 года. Он позволяет в случае изъятия российской государственной собственности в США или других недружественных странах использовать для компенсации активы иностранцев в России.
Правительство, Банк России или Генпрокуратура могут подать иск против иностранного государства в Арбитражный суд Московской области. Для возмещения убытков от действий таких стран суд сможет наложить взыскание на иностранные активы, список которых определят позже.
Ранее западная пресса сообщала, что Россия могла бы вернуть замороженные активы в случае снятия санкций. Снятие ограничений против РФ также повлияет на торговлю нефтью.
Life.ru