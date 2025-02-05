Упитанная крыса полакомилась котлетами на глазах у посетителей российского супермаркета
Огромную крысу заметили на прилавке с котлетами в супермаркете во Владивостоке
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Во Владивостоке покупатели супермаркета на улице Невельского пришли в ужас, когда на полку с готовыми полуфабрикатами забралась большая толстая крыса. Грызун начал лакомиться котлетами, что вызвало шок у присутствующих, но они сняли пиршество на видео и отправили нашим коллегам из SHOT ПРОВЕРКИ.
Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Очевидцы предполагают, что, судя по размеру и упитанности грызуна, он явно не впервые наслаждается продуктами этого магазина.
Ранее в подмосковном Подольске раненая крыса залезла в коляску к девочкам-двойняшкам и покусала одну из малышек за лицо.