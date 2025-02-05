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Регион
5 февраля, 09:06

Упитанная крыса полакомилась котлетами на глазах у посетителей российского супермаркета

Огромную крысу заметили на прилавке с котлетами в супермаркете во Владивостоке

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Во Владивостоке покупатели супермаркета на улице Невельского пришли в ужас, когда на полку с готовыми полуфабрикатами забралась большая толстая крыса. Грызун начал лакомиться котлетами, что вызвало шок у присутствующих, но они сняли пиршество на видео и отправили нашим коллегам из SHOT ПРОВЕРКИ.

Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Очевидцы предполагают, что, судя по размеру и упитанности грызуна, он явно не впервые наслаждается продуктами этого магазина.

Ранее в подмосковном Подольске раненая крыса залезла в коляску к девочкам-двойняшкам и покусала одну из малышек за лицо.

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Марина Фещенко
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