Упитанная крыса полакомилась котлетами на глазах у посетителей российского супермаркета

Во Владивостоке покупатели супермаркета на улице Невельского пришли в ужас, когда на полку с готовыми полуфабрикатами забралась большая толстая крыса. Грызун начал лакомиться котлетами, что вызвало шок у присутствующих, но они сняли пиршество на видео и отправили нашим коллегам из SHOT ПРОВЕРКИ.