«Котик уснул на коленях»: Стало известно, как россияне оправдываются за опоздания

Чаще всего россияне оправдывают свои опоздания на работу пробками на дорогах. Такую причину задержки указывают около трети опрошенных (28%). На втором месте по популярности правдивая констатация факта — «проспал». Её указывают примерно 13% работников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

Каждый десятый сотрудник (10%) говорит, что опоздал из-за изменений в расписании автобусов и электричек. Также работодатели слушают оправдания о семейных проблемах (5%), авариях (4%), плохом самочувствии (3%), сломавшейся машине (2%) и плохой погоде (2%).

Однако встречались и интересные причины опозданий. Так, россияне могли задержаться из-за котика, уснувшего на коленях, или коней, преградивших дорогу. Причиной позднего прихода сотрудника могла стать и рассеянность — работник сел не в то такси или перепутал дни недели. Романтичные сотрудники приходили не вовремя из-за красивого рассвета, а пугливые — боялись вставать. В опросе приняли участие более 1 тысячи респондентов.