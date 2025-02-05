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5 февраля, 10:15

4 из 9: Священник Островский запустил отсчёт до конца света

Священник Павел Островский запустил отсчёт до конца света

Священник Павел Островский запустил отсчёт до конца света или пришествия антихриста. Он составил 9-бальную систему признаков скорого Армагеддона, и счёт явно не в пользу человечества. Своими наблюдениями священнослужитель поделился в телеграм-канале.

«Это будет 9-бальная система, основанная на моём субъективном ощущении и мониторинге происходящего в мире», — написал Островский.

По его мнению, сейчас есть четыре признака прихода антихриста. Так, о неизбежности Армагеддона заявил уже сам Господь — это первый признак. Вторым является отсутствие единомыслия между христианами. Ещё один знак — ускорение времени. По словам священнослужителя, человечество не успевает анализировать изменения, в полной мере включившись в технологическую гонку с абсолютно непредсказуемыми последствиями.

Также Островский отметил, что река Евфрат пересыхает. А вооружённый конфликт на Ближнем Востоке имеет все шансы втянуть всю планету в полноценный Армагеддон.

Однако конца света явно пока нет, как и единого управления миром. Кроме того, никто не провозглашал себя «богом», а пророк Илия ещё не явился, чтобы призвать Израиль ко Христу. Именно после его убийства предполагается Второе Пришествие Христа.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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