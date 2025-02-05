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Регион
5 февраля, 09:43

ВСУ пытались взорвать здание администрации в российском регионе

Хинштейн: ВСУ сбросили взрывчатку на администрацию Беловского района

Украинские военные атаковали здание администрации в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадавших нет, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью произошёл сброс взрывного устройства на администрацию Беловского района. Повреждён фасад, выбиты окна. Из-за атаки также повреждения получил автомобиль. К счастью, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Врио главы региона дополнил, что ВСУ не оставляют попыток разрушить объекты гражданской инфраструктуры. Хинштейн призвал курян беречь себя и не возвращаться в приграничье до тех пор, пока там не станет безопасно.

Один человек погиб в Курской области в результате атаки дронов ВСУ
Один человек погиб в Курской области в результате атаки дронов ВСУ

А ранее Life.ru писал, что беспилотник ВСУ ударил по электроподстанции в Рыльске Курской области. По словам Хинштейна, это привело к частичной потере электроснабжения города и нескольких населённых пунктов.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
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