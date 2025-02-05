ВСУ пытались взорвать здание администрации в российском регионе

Украинские военные атаковали здание администрации в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадавших нет, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью произошёл сброс взрывного устройства на администрацию Беловского района. Повреждён фасад, выбиты окна. Из-за атаки также повреждения получил автомобиль. К счастью, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Врио главы региона дополнил, что ВСУ не оставляют попыток разрушить объекты гражданской инфраструктуры. Хинштейн призвал курян беречь себя и не возвращаться в приграничье до тех пор, пока там не станет безопасно.