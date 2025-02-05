ВСУ пытались взорвать здание администрации в российском регионе
Хинштейн: ВСУ сбросили взрывчатку на администрацию Беловского района
Украинские военные атаковали здание администрации в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадавших нет, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ночью произошёл сброс взрывного устройства на администрацию Беловского района. Повреждён фасад, выбиты окна. Из-за атаки также повреждения получил автомобиль. К счастью, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
Врио главы региона дополнил, что ВСУ не оставляют попыток разрушить объекты гражданской инфраструктуры. Хинштейн призвал курян беречь себя и не возвращаться в приграничье до тех пор, пока там не станет безопасно.
А ранее Life.ru писал, что беспилотник ВСУ ударил по электроподстанции в Рыльске Курской области. По словам Хинштейна, это привело к частичной потере электроснабжения города и нескольких населённых пунктов.
Kandinsky 3.1 / Life.ru