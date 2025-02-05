«Средства не защищены»: Эксперт раскрыл, почему россияне массово недовольны вкладами

Причина массовых жалоб россиян в Центробанк из-за вкладов кроется в недовольстве процентными ставками, которые разошлись с ожиданиями граждан. Об этом рассказал руководитель страховой компании Максим Колядов.

«Если ставки низкие или не индексируются в соответствии с инфляцией, вкладчики могут чувствовать, что их средства не защищены от обесценивания, что вызывает недовольство», — подчеркнул он в интервью РИА «ФедералПресс».

Эксперт также подчеркнул, что недовольство граждан часто связано с недостаточной прозрачностью условий вкладов. В частности, россияне могут рассчитывать на начисление процентов ежедневно, ежемесячно или по окончании срока вклада. Если же фактические условия не соответствуют их ожиданиям, это может вызвать негативную реакцию. Кроме того, если процентные ставки по вкладам ниже уровня инфляции, граждане могут выражать недовольство тем, что их сбережения не приносят ожидаемой прибыли, добавил специалист.