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5 февраля, 10:19

«Нет места эмоциям»: Песков раскрыл, считает ли Путин Зеленского своим врагом

Песков отклонил вопрос о том, считает ли Путин Зеленского своим врагом

Президент России Владимир Путин рассматривает вопрос своих взаимоотношений с лидером киевского режима Владимиром Зеленским исключительно с прагматической точки зрения, там нет места эмоциям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчёт в том, что происходит», — заявил Песков.

Также Песков прокомментировал заявления Зеленского о готовности к переговорам с Россией, назвав их «пустыми словами». Он считает, что готовность «должна на чём-то зиждиться».

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Коллаж Life.ru / Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Полина Никифорова
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