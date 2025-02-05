«Нет места эмоциям»: Песков раскрыл, считает ли Путин Зеленского своим врагом
Песков отклонил вопрос о том, считает ли Путин Зеленского своим врагом
Президент России Владимир Путин рассматривает вопрос своих взаимоотношений с лидером киевского режима Владимиром Зеленским исключительно с прагматической точки зрения, там нет места эмоциям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчёт в том, что происходит», — заявил Песков.
Также Песков прокомментировал заявления Зеленского о готовности к переговорам с Россией, назвав их «пустыми словами». Он считает, что готовность «должна на чём-то зиждиться».
Коллаж Life.ru / Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / paparazzza