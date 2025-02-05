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5 февраля, 10:43

Гендиректор компании-разработчика BRICS Pay Прексин умер от рака

SHOT: Умер гендиректор компании-разработчика BRICS Pay Олег Прексин

Олег Прексин. Обложка © YouTube / TV BRICS

Олег Прексин. Обложка © YouTube / TV BRICS

Скончался зампред правления Российского финансово-банковского союза и вице-президент Совета Ассоциации банков России Олег Прексин. Он сопровождал главу государства на первых встречах G8 в качестве советника. По информации SHOT, причиной смерти стала онкология.

Тело 73-летнего Олега Михайловича было найдено накануне в его квартире на Плющихе, в районе Хамовники. В последние годы Прексин боролся с онкологическим заболеванием.

Олег Прексин был финансистом, кандидатом экономических наук и с 2019 года занимал должность генерального директора и соучредителя ООО «Новый финансовый альянс. БРИКС Пэй». Также он являлся членом Правления Финансово-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества и заместителем председателя Российско-Китайского финансового совета.

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Напомним, что накануне руководитель карельского УФАС Артур Пряхин трагически погиб при падении из окна своего служебного кабинета в Петрозаводске. Подполковник милиции в отставке, имел ведомственные награды — медали «За отличие в службе» II и III степени, «200 лет МВД России», «За верность долгу».

Марина Фещенко
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