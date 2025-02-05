Гендиректор компании-разработчика BRICS Pay Прексин умер от рака

Скончался зампред правления Российского финансово-банковского союза и вице-президент Совета Ассоциации банков России Олег Прексин. Он сопровождал главу государства на первых встречах G8 в качестве советника. По информации SHOT, причиной смерти стала онкология.

Тело 73-летнего Олега Михайловича было найдено накануне в его квартире на Плющихе, в районе Хамовники. В последние годы Прексин боролся с онкологическим заболеванием.

Олег Прексин был финансистом, кандидатом экономических наук и с 2019 года занимал должность генерального директора и соучредителя ООО «Новый финансовый альянс. БРИКС Пэй». Также он являлся членом Правления Финансово-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества и заместителем председателя Российско-Китайского финансового совета.