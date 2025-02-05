В России изъятие машин у пьяных водителей выросло почти в десять раз
«Ъ»: За 2 года число изъятых у нетрезвых водителей машин выросло почти в 10 раз
В России изъятие машин у пьяных водителей выросло почти в десять раз. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Конституционный суд (КС) подтвердил правомерность конфискации автомобиля при повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. С момента введения этой меры в 2022 году количество изъятых машин возросло в десять раз: только за первое полугодие прошлого года в государственную собственность было передано 5800 авто. Эксперты отмечают, что конфискованные автомобили теперь направляются на специальную военную операцию, пишет «Коммерсант» (Ъ).
КС не нашел противоречий в законе, требующем конфискации транспорта за повторное вождение в нетрезвом виде, даже если автомобиль находится в залоге. Это стало ясно на примере дела жителя Курской области, осуждённого за нетрезвую езду. Он утверждал, что суд не учёл его семейные обстоятельства и обязательства перед кредиторами, однако КС указал, что такая мера является оправданной и направлена на обеспечение общественной безопасности.
Напомним, что поправки к уголовному кодексу, касающиеся конфискации автомобилей за подобные правонарушения, вступили в силу в июле 2022 года. С тех пор наблюдается резкий рост изъятий: если во втором полугодии 2022 года было конфисковано всего 614 машин, то в первом полугодии 2024 года — уже 5800. Лидирующую позицию среди причин изъятия продолжают занимать случаи нетрезвого вождения.
Ранее стало известно, что за январь 2025 года россияне приобрели более 89 тысяч новых легковых автомобилей. Количество продаж стремительно увеличилось на 11% по сравнению с январём 2024-го.