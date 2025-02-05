В России изъятие машин у пьяных водителей выросло почти в десять раз

Конституционный суд (КС) подтвердил правомерность конфискации автомобиля при повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. С момента введения этой меры в 2022 году количество изъятых машин возросло в десять раз: только за первое полугодие прошлого года в государственную собственность было передано 5800 авто. Эксперты отмечают, что конфискованные автомобили теперь направляются на специальную военную операцию, пишет «Коммерсант» (Ъ).

КС не нашел противоречий в законе, требующем конфискации транспорта за повторное вождение в нетрезвом виде, даже если автомобиль находится в залоге. Это стало ясно на примере дела жителя Курской области, осуждённого за нетрезвую езду. Он утверждал, что суд не учёл его семейные обстоятельства и обязательства перед кредиторами, однако КС указал, что такая мера является оправданной и направлена на обеспечение общественной безопасности.

Напомним, что поправки к уголовному кодексу, касающиеся конфискации автомобилей за подобные правонарушения, вступили в силу в июле 2022 года. С тех пор наблюдается резкий рост изъятий: если во втором полугодии 2022 года было конфисковано всего 614 машин, то в первом полугодии 2024 года — уже 5800. Лидирующую позицию среди причин изъятия продолжают занимать случаи нетрезвого вождения.