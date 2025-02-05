Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 11:41

«Людям не хватает»: Матвиенко заявил о намерении поставить мюзикл про «Иванушек»

Матвиенко планирует поставить мюзикл про группу «Иванушки International»

«Иванушки International». Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

«Иванушки International». Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко планирует поставить мюзикл про группу «Иванушки International». Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Хочу сделать несколько мюзиклов. Например, про «Иванушек». Это как раз о том, чего людям не хватает — абсолютно простых эмоций», — отметил продюсер.

Матвиенко объяснил такой план попыткой возродить образ юных и энергичных участников группы, так как им не подходит взрослый репертуар. В этой категории есть такие гиганты, как Григорий Лепс и Стас Михайлов, с которыми сложно состязаться.

Солист «Иванушек International» раскрыл секрет счастливого брака
Солист «Иванушек International» раскрыл секрет счастливого брака

Тем временем солист группы «Иванушки International» готовиться стать девушкой во второй раз. Его невестка Аделина активно делится в соцсетях фотографиями с округлившимся животом и снимками УЗИ, радуя поклонников новыми подробностями. Семья ждёт девочку.

Николай Рюмин
  • Новости
  • иванушкиinternational
  • Игорь Матвиенко
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar