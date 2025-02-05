«Людям не хватает»: Матвиенко заявил о намерении поставить мюзикл про «Иванушек»
Матвиенко планирует поставить мюзикл про группу «Иванушки International»
«Иванушки International». Обложка © ТАСС / Геодакян Артем
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко планирует поставить мюзикл про группу «Иванушки International». Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».
«Хочу сделать несколько мюзиклов. Например, про «Иванушек». Это как раз о том, чего людям не хватает — абсолютно простых эмоций», — отметил продюсер.
Матвиенко объяснил такой план попыткой возродить образ юных и энергичных участников группы, так как им не подходит взрослый репертуар. В этой категории есть такие гиганты, как Григорий Лепс и Стас Михайлов, с которыми сложно состязаться.
Тем временем солист группы «Иванушки International» готовиться стать девушкой во второй раз. Его невестка Аделина активно делится в соцсетях фотографиями с округлившимся животом и снимками УЗИ, радуя поклонников новыми подробностями. Семья ждёт девочку.