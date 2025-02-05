«Людям не хватает»: Матвиенко заявил о намерении поставить мюзикл про «Иванушек»

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко планирует поставить мюзикл про группу «Иванушки International». Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Хочу сделать несколько мюзиклов. Например, про «Иванушек». Это как раз о том, чего людям не хватает — абсолютно простых эмоций», — отметил продюсер.

Матвиенко объяснил такой план попыткой возродить образ юных и энергичных участников группы, так как им не подходит взрослый репертуар. В этой категории есть такие гиганты, как Григорий Лепс и Стас Михайлов, с которыми сложно состязаться.