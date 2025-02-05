Сибиряк с ножом ограбил магазин, извинившись перед продавцом

Полицейские задержали жителя Красноярска, который извинился перед продавцом магазина незадолго до нападения и похищения 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в краевом главке МВД России.

Мужчина похитил 30 тысяч рублей в магазине в Красноярске. Видео © VK / Полиция Красноярья

В ведомстве уточнили, что около полуночи 3 февраля правоохранители получили сигнал о разбойном нападении на магазин на улице Алексеева. Злоумышленник подошёл к продавцу и попросил пачку сигарет. Ему не хватило денег, после чего тот ушёл.

«Примерно через полчаса он вернулся и заявил, что ему нужны деньги. Извинившись перед работницей магазина и угрожая ей ножом, злоумышленник похитил из кассы около 30 тысяч рублей, после чего скрылся», — указано в сообщении МВД.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался житель Красноярска 2002 года рождения. При задержании у него изъяли кухонный нож, которым тот угрожал продавщице, и часть похищенных денег. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Парню грозит до десяти лет лишения свободы.