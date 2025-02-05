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Регион
5 февраля, 12:14

Задержанный в Москве за кражи чемпион-легкоатлет много лет убегал с мест преступлений

SHOT: Задержанный легкоатлет Толстихин много лет убегал с мест преступлений

Марк Толстихин. Обложка © VK / SBORBEG. Лёгкая Атлетика

Марк Толстихин. Обложка © VK / SBORBEG. Лёгкая Атлетика

Задержанный в Москве чемпион России по лёгкой атлетике Марк Толстихин много лет пользовался своими спортивными навыками и убегал от жертв и правоохранителей. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, 35-летний Толстихин неоднократно грабил всех подряд, а после — быстро убегал с места преступления. Среди пострадавших продавец салона сотовой связи, администратор маникюрного салона и бариста кофейни, который готовил для спортсмена напиток.

Сумел Толстихин сбежать и с исправительных работ, на которые его отправили в 2019 году. В 2022 году спортсмена осудили на 4,5 месяца колонии. Уже через два года Толстихин вновь попался на грабеже, но в этот раз он не убегал от силовиков, а уезжал на велосипеде, который украл.

Напомним, о задержании Толстихина, который несколько лет находился в федеральном розыске, стало известно ранее сегодня. Спортсмена арестовали на севере Москвы после проверки документов. Он переехал в столицу в мае прошлого года.

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