Задержанный в Москве за кражи чемпион-легкоатлет много лет убегал с мест преступлений
SHOT: Задержанный легкоатлет Толстихин много лет убегал с мест преступлений
Марк Толстихин. Обложка © VK / SBORBEG. Лёгкая Атлетика
Задержанный в Москве чемпион России по лёгкой атлетике Марк Толстихин много лет пользовался своими спортивными навыками и убегал от жертв и правоохранителей. Об этом узнал SHOT.
По данным телеграм-канала, 35-летний Толстихин неоднократно грабил всех подряд, а после — быстро убегал с места преступления. Среди пострадавших продавец салона сотовой связи, администратор маникюрного салона и бариста кофейни, который готовил для спортсмена напиток.
Сумел Толстихин сбежать и с исправительных работ, на которые его отправили в 2019 году. В 2022 году спортсмена осудили на 4,5 месяца колонии. Уже через два года Толстихин вновь попался на грабеже, но в этот раз он не убегал от силовиков, а уезжал на велосипеде, который украл.
Напомним, о задержании Толстихина, который несколько лет находился в федеральном розыске, стало известно ранее сегодня. Спортсмена арестовали на севере Москвы после проверки документов. Он переехал в столицу в мае прошлого года.