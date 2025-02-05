Россиянин привёз из отпуска в Таиланде мигрирующую личинку под кожей

После отпуска в Таиланде медики обнаружили под кожей жителя Забайкалья мигрирующую личинку Larva migrans. Передвигаясь в верхних слоях дермы паразит вызывает сыпь и сильный зуд, рассказал главный врач Краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов. Слова доктора приводит «Чита.Ру».

Мигрирующая личинка. Фото © Wikipedia / WeisSagung

Мигрирующая личинка могла попасть под кожу мужчины из песка на пляже. Паразит оставляет следы по траектории своего движения в виде нитевидных линий и доставляет большой дискомфорт. По словам Лукьянова, в последние несколько лет в связи с ростом популярности азиатских курортов у россиян врачи всё чаще сталкиваются с экзотическими болезнями. Так, в инфекционной больнице за 2024 год выявлено несколько случаев лихорадки денге. Данное вирусное заболевание переносят комары.

Медик посоветовал туристам, которые вернулись из экзотической страны с признаками инфекционного заболевания, сразу же обращаться за помощью в больницу. Среди таких признаков он назвал высокую температуру, зуд в теле, потерю аппетита и слабость.