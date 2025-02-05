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Регион
5 февраля, 13:32

«Дом-книжку» на Новом Арбате заменят на башни вроде корабля из «Звёздных войн»

Рендер новых домов на месте «дома-книжки». Обложка © Telegram / «Недвижимость инсайды»

Рендер новых домов на месте «дома-книжки». Обложка © Telegram / «Недвижимость инсайды»

В Москве аварийный «дом-книжку» на Новом Арбате могут снести, а на его месте возвести здание, похожее на корабль из «Звёздных войн». Об этом сообщает телеграм-канал «Недвижимость инсайды».

Информацию об этом подтвердил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов в беседе с РИА «Новости». По его словам, дом секретариата Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) по адресу Новый Арбат, 36 будет снесён, а на освободившемся месте возведут социокультурный кластер.

Новая постройка будет втрое больше прежней. В высоту небоскрёбы вырастут на 355 метров против 106 метров у «дома-книжки». Башни будет соединять мост. Рядом разместят стеклянное сферическое здание.

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Недавно в Таганроге снесли дом по адресу улица Социалистическая, 160/2, в котором актриса Фаина Раневская останавливалась во время визита в город. В последние годы строение оставалось заброшенным, его так и не зарегистрировали как памятник.

Николай Рюмин
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