«Дом-книжку» на Новом Арбате заменят на башни вроде корабля из «Звёздных войн»
Рендер новых домов на месте «дома-книжки». Обложка © Telegram / «Недвижимость инсайды»
В Москве аварийный «дом-книжку» на Новом Арбате могут снести, а на его месте возвести здание, похожее на корабль из «Звёздных войн». Об этом сообщает телеграм-канал «Недвижимость инсайды».
Информацию об этом подтвердил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов в беседе с РИА «Новости». По его словам, дом секретариата Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) по адресу Новый Арбат, 36 будет снесён, а на освободившемся месте возведут социокультурный кластер.
Новая постройка будет втрое больше прежней. В высоту небоскрёбы вырастут на 355 метров против 106 метров у «дома-книжки». Башни будет соединять мост. Рядом разместят стеклянное сферическое здание.
Недавно в Таганроге снесли дом по адресу улица Социалистическая, 160/2, в котором актриса Фаина Раневская останавливалась во время визита в город. В последние годы строение оставалось заброшенным, его так и не зарегистрировали как памятник.