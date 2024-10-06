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6 октября, 01:37

В Лас-Вегасе взорвут легендарное казино-курорт Tropicana

Bally's Corporation: 9 октября в Лас-Вегасе снесут башни казино Tropicana

Казино Tropicana в Лас-Вегасе. Обложка © wikipedia / Xnatedawgx

Казино Tropicana в Лас-Вегасе. Обложка © wikipedia / Xnatedawgx

Две 22-этажные башни казино Tropicana будут снесены в рамках масштабного взрывного мероприятия, запланированного на 9 октября в 2:30 ночи. Жители и туристы Лас-Вегаса смогут насладиться грандиозным шоу с дронами и фейерверками, которое приурочено к этому историческому событию. Об это сообщили владельцы Tropicana компания Bally's Corporation.

Разрушение знаменитого отеля ознаменует собой конец целой эпохи в истории города, ведь Tropicana на протяжении многих лет было одной из самых знаковых достопримечательностей Лас-Вегаса. Организатором мероприятия выступают владельцы легендарного курорта. Как пояснили представители компании, обе башни должны рухнуть одновременно в ходе «единого взрывного события», что придаст сносу ещё большую зрелищность.

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Демонтаж памятников и значимых объектов в различных странах часто сопровождается протестами и вызовом общественности. Так, в Эстонии власти провели демонтаж памятника танку Т-34 в Нарве, что вызвало недовольство у местных жителей. Несмотря на сопротивление, танк был снят с постамента и перемещён в музей. Аналогичные события происходили в Болгарии, где власти Софии приступили к сносу памятника Советской армии, ссылаясь на его аварийное состояние. Этот шаг вызвал критику со стороны российских дипломатов, которые назвали его враждебным актом.

Кирилл Сосновских
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