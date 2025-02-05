Мизулина требует высшей меры рекрутерам наркомагазинов за привлечение подростков

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поддержала инициативу по снижению возраста для привлечения несовершеннолетних к ответственности за продажу наркотиков с 16 до 14 лет. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Наркобизнес действует крайне цинично и намеренно втягивает в последнее время в эту деятельность именно детей, причём даже ребят в возрасте от 12 лет. Зная, что их не привлекут. Поэтому я поддерживаю предложение главы СК о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности», — написала Мизулина.

Она отметила, что людей, вовлекающих молодёжь в наркосбыт, нужно приговаривать к высшей мере наказания. Государству нужно вести широкую просветительскую деятельность.