Мизулина требует высшей меры рекрутерам наркомагазинов за привлечение подростков
Мизулина поддержала снижение возрастного порога для наказания за сбыт наркотиков
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поддержала инициативу по снижению возраста для привлечения несовершеннолетних к ответственности за продажу наркотиков с 16 до 14 лет. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
«Наркобизнес действует крайне цинично и намеренно втягивает в последнее время в эту деятельность именно детей, причём даже ребят в возрасте от 12 лет. Зная, что их не привлекут. Поэтому я поддерживаю предложение главы СК о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности», — написала Мизулина.
Она отметила, что людей, вовлекающих молодёжь в наркосбыт, нужно приговаривать к высшей мере наказания. Государству нужно вести широкую просветительскую деятельность.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил снизить возрастной порог для уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Такая мера будет способствовать борьбе с преступностью, связанной с вовлечением подростков в наркоторговлю.
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