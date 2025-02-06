Акула напала на россиянку на Мальдивах, но туристка оказалась не из пугливых
Акула напала на российскую туристку на Мальдивах
Акула напала на российскую туристку на Мальдивах. Как стало известно SHOT, хищница прокусила 44-летней Елене руку, но женщина не запаниковала.
По данным телеграм-канала, туристка отправилась на экскурсию с гидом и группой в 12 человек покупаться в открытом море. Когда женщина прыгнула в воду, то гид начал указывать ей на стаю акул, схватил её за руку и поплыл прямиком к рыбам — чтобы сфотографировать.
По словам пострадавшей, гид настолько сильно её тащил к хищникам, что она начала захлёбываться водой и барахтаться, ударив по одной из акул рукой. Вдруг россиянка почувствовала укус: она резко схватилась за окровавленную руку и отплыла обратно к лодке. Елена рассказывает, что не стала паниковать и спокойно перебинтовала себе руку, чтобы не пугать остальных отдыхающих.
А в конце прошлого года в Египте турист стал жертвой нападения акулы, ещё один получил травмы. Известно, что хищник атаковал людей, находившихся вне разрешенной зоны для плавания у побережья города Марса-эль-Алам.