Акула напала на россиянку на Мальдивах, но туристка оказалась не из пугливых

Акула напала на российскую туристку на Мальдивах. Как стало известно SHOT, хищница прокусила 44-летней Елене руку, но женщина не запаниковала.

По данным телеграм-канала, туристка отправилась на экскурсию с гидом и группой в 12 человек покупаться в открытом море. Когда женщина прыгнула в воду, то гид начал указывать ей на стаю акул, схватил её за руку и поплыл прямиком к рыбам — чтобы сфотографировать.

По словам пострадавшей, гид настолько сильно её тащил к хищникам, что она начала захлёбываться водой и барахтаться, ударив по одной из акул рукой. Вдруг россиянка почувствовала укус: она резко схватилась за окровавленную руку и отплыла обратно к лодке. Елена рассказывает, что не стала паниковать и спокойно перебинтовала себе руку, чтобы не пугать остальных отдыхающих.