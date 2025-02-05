В России появится система по борьбе с киберугрозами

В России создаётся единая комплексная система для противодействия киберугрозам, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. Сейчас россияне подвергаются масштабным атакам, спектр актуальных угроз довольно широкий.

«Современные информационные технологии используются для подталкивания граждан к антиконституционным действиям, осуществлению терактов и распространению наркотиков. Требуется формирование комплексной системы противодействия угрозам информационного характера», — цитирует Хамова РАПСИ.

Так, для борьбы с мошенниками в России создали платформу для связи между банками и мобильными операторами. Храмов также отметил, что актуальные угрозы требуют трансграничного подхода, указав на активное участие России в таких проектах. Подчёркивается, что благополучие граждан должно стать приоритетом в цифровом развитии России.