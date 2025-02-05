Турецкий актёр Бурак Озчивит поучаствует в концерте в Кремлёвском дворце

Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по картинам «Великолепный век», «Чёрная любовь», «Основание: Осман», прилетит в Россию для участия в концерте в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом доложили журналистам в фонде Росконгресс.

«Кумир Турции станет особым гостем киноконцерта «Музыка турецких сериалов», который состоится 10 февраля 2025 года в Государственном Кремлёвском дворце при поддержке фонда Росконгресс и Фонда поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств», — говорится в сообщении.

В феврале прошлого года такое мероприятие уже проводилось. По просьбам фанаток актёра пригласили вновь. Вести мероприятие будет Иван Чуйков. Также планируются композиции из сериалов «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие», «Ветреный». За живое исполнение будет отвечать эстрадно-симфонический оркестр Full SoundBand под руководством Евгения Олейникова.