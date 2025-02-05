Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 14:45

Турецкий актёр Бурак Озчивит поучаствует в концерте в Кремлёвском дворце

Бурак Озчивит. Обложка © ТАСС / Спиридонов Олег

Бурак Озчивит. Обложка © ТАСС / Спиридонов Олег

Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный по картинам «Великолепный век», «Чёрная любовь», «Основание: Осман», прилетит в Россию для участия в концерте в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом доложили журналистам в фонде Росконгресс.

«Кумир Турции станет особым гостем киноконцерта «Музыка турецких сериалов», который состоится 10 февраля 2025 года в Государственном Кремлёвском дворце при поддержке фонда Росконгресс и Фонда поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств», — говорится в сообщении.

В феврале прошлого года такое мероприятие уже проводилось. По просьбам фанаток актёра пригласили вновь. Вести мероприятие будет Иван Чуйков. Также планируются композиции из сериалов «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие», «Ветреный». За живое исполнение будет отвечать эстрадно-симфонический оркестр Full SoundBand под руководством Евгения Олейникова.

Бурак Озчивит хочет повторить трагический успех сериала «Чёрная любовь» в российском фильме
Бурак Озчивит хочет повторить трагический успех сериала «Чёрная любовь» в российском фильме

Напомним, в преддверии Нового года Москва стала местом визита турецкой звёздной пары — актёра Бурака Озчивита и его жены, актрисы Фахрие Эвджен. Бурак прибыл в столицу для съёмок нового проекта. В это время супруга прогуливалась по столице.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar