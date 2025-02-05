«Искандер» уничтожил ВСУшников и наёмников под Харьковом

Российские военные с помощью баллистической ракеты «Искандер» ударили по расположению наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Изюме Харьковской области. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Авторы канала добавили, что под удар попали иностранные специалисты, которые по документам занимались разминированием территорий. Уточняется, что наёмники ВСУ по факту минировали мосты и объекты инфраструктуры. Кроме того, среди ликвидированных оказались граждане Чехии, Словении, Румынии, Швеции и Норвегии, а также большое количество военнослужащих ВСУ.

Также среди попавших под удар оказались представители военно-гражданской администрации, сапёры, подразделения обеспечения. В материале указано, что все они прятались в одном крыле гостиницы, куда прилетела ракета.