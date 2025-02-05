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Регион
5 февраля, 12:00

Минобороны показало видео смертоносного удара «Искандером» по ВСУ в Сумской области

«Искандер» уничтожил более 50 единиц техники ВСУ в Сумской области

Российские войска комплексом «Искандер» ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в Сумской области, в результате было уничтожено более 50 единиц вооружения. Минобороны РФ показало видео смертоносного удара.

Ракетный удар пришёлся по месту скопления живой силы и техники бригады теробороны ВСУ в Стецковке.

«Искандер» ударил по ВСУ в Сумской области. Видео © Минобороны России

«В результате удара уничтожены склад боеприпасов, а также свыше 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости», — отметили в Минобороны.

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Напомним, что именно из Сумской области ВСУ ударили по дому-интернату с гражданскими в курской Судже. Удар был нанесён вечером 1 февраля. В результате атаки погибли четыре человека, около 90 контужены.

Обложка ©

Минобороны России

Александра Вишнякова
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