Минобороны показало видео смертоносного удара «Искандером» по ВСУ в Сумской области
«Искандер» уничтожил более 50 единиц техники ВСУ в Сумской области
Российские войска комплексом «Искандер» ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в Сумской области, в результате было уничтожено более 50 единиц вооружения. Минобороны РФ показало видео смертоносного удара.
Ракетный удар пришёлся по месту скопления живой силы и техники бригады теробороны ВСУ в Стецковке.
«Искандер» ударил по ВСУ в Сумской области. Видео © Минобороны России
«В результате удара уничтожены склад боеприпасов, а также свыше 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости», — отметили в Минобороны.
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