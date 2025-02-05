Минобороны показало видео смертоносного удара «Искандером» по ВСУ в Сумской области

Российские войска комплексом «Искандер» ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в Сумской области, в результате было уничтожено более 50 единиц вооружения. Минобороны РФ показало видео смертоносного удара.

Ракетный удар пришёлся по месту скопления живой силы и техники бригады теробороны ВСУ в Стецковке.

«Искандер» ударил по ВСУ в Сумской области. Видео © Минобороны России