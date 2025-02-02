Важный объект в Сумской области сгорел дотла после «удара возмездия»
ГСЧС Украины: Объект инфраструктуры уничтожен в Сумской области ракетой РФ
Пожар на объекте инфраструктуры в Сумской области. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ГСЧС Украины
В Сумской области Украины разрушен объект инфраструктуры в ночь на 2 февраля, после прилёта российской ракеты на территории также начался пожар. Об этом сообщила в соцсети украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Пожар на объекте инфраструктуры в Сумской области. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ГСЧС Украины
«На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный вражеским ударом», — сказано в заявлении.
Там не уточняется назначение объекта и его точное местонахождение. Однако утверждается, что возгорание привело к высокой пожарной нагрузке, а огонь успел стремительно распространиться.
Как сообщали украинские СМИ, серия взрывов раздалась в районе Сум в ночь на 2 февраля. Информацию о «прилётах» подтвердили и в областной военной администрации. В городе звучали сирены воздушной тревоги. Именно из Сумской области ранее ВСУ выпустили ракету по школе-интернату в Курской области.