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2 февраля, 09:50

Важный объект в Сумской области сгорел дотла после «удара возмездия»

ГСЧС Украины: Объект инфраструктуры уничтожен в Сумской области ракетой РФ

Пожар на объекте инфраструктуры в Сумской области. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ГСЧС Украины

Пожар на объекте инфраструктуры в Сумской области. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ГСЧС Украины

В Сумской области Украины разрушен объект инфраструктуры в ночь на 2 февраля, после прилёта российской ракеты на территории также начался пожар. Об этом сообщила в соцсети украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар на объекте инфраструктуры в Сумской области. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ГСЧС Украины

«На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный вражеским ударом», — сказано в заявлении.

Там не уточняется назначение объекта и его точное местонахождение. Однако утверждается, что возгорание привело к высокой пожарной нагрузке, а огонь успел стремительно распространиться.

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Как сообщали украинские СМИ, серия взрывов раздалась в районе Сум в ночь на 2 февраля. Информацию о «прилётах» подтвердили и в областной военной администрации. В городе звучали сирены воздушной тревоги. Именно из Сумской области ранее ВСУ выпустили ракету по школе-интернату в Курской области.

Татьяна Миссуми
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