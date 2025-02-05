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Специальная военная операция (СВО)

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5 февраля, 08:43

Ганчев: ВС РФ зачищают Двуречную в Харьковской области от остатков ВСУ

На Купянском направлении в зоне СВО есть положительные изменения: ВС РФ зачищают поселок Двуречная от ВСУ. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Наши войска освободили за последнее время достаточно много населенных пунктов. Один из них, самый большой, — это Двуречная. В настоящее время там проводится деятельность по очистке от нацистов этой территории»,цитирует Ганчева РИА ТАСС.

Также, по его словам, противник на фоне успехов Российской Армии в Харьковской области вынужден подтягивать силы.

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Напомним, в конце января стало известно, что ВС РФ освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Как ранее рассказывал Ганчев, ВСУ, после того, как их выбили из посёлка, сосредоточили вокруг Двуречной значительные силы.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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