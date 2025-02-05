Ганчев: ВС РФ зачищают Двуречную в Харьковской области от остатков ВСУ

На Купянском направлении в зоне СВО есть положительные изменения: ВС РФ зачищают поселок Двуречная от ВСУ. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Наши войска освободили за последнее время достаточно много населенных пунктов. Один из них, самый большой, — это Двуречная. В настоящее время там проводится деятельность по очистке от нацистов этой территории», — цитирует Ганчева РИА ТАСС.