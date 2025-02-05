Ганчев: ВС РФ зачищают Двуречную в Харьковской области от остатков ВСУ
На Купянском направлении в зоне СВО есть положительные изменения: ВС РФ зачищают поселок Двуречная от ВСУ. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Наши войска освободили за последнее время достаточно много населенных пунктов. Один из них, самый большой, — это Двуречная. В настоящее время там проводится деятельность по очистке от нацистов этой территории», — цитирует Ганчева РИА ТАСС.
Также, по его словам, противник на фоне успехов Российской Армии в Харьковской области вынужден подтягивать силы.
Напомним, в конце января стало известно, что ВС РФ освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Как ранее рассказывал Ганчев, ВСУ, после того, как их выбили из посёлка, сосредоточили вокруг Двуречной значительные силы.
ТАСС / Алексей Коновалов