«Зерно в сарае, курочки несутся»: Российский боец рассказал о трогательном послании, которое нашёл в брошенном доме
Боец СВО Кочевник рассказал о трогательном послании во дворе брошенного дома
Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
В районе проведения специальной военной операции (СВО) владельцы заброшенного дома оставили послание на стене сарая. Об этом сообщил российский боец с позывным Кочевник, слова которого были опубликованы на портале «Северный край».
По его рассказу, когда он и его сослуживцы оказались во дворе покинутого дома, они наткнулись на обращение, написанное мелом. В этом послании бывшие хозяева просили солдат заботиться о животных, оставшихся без присмотра, и разрешали им забирать яйца от кур в обмен на заботу.
«Зерно находится в сарае, дорогие ребята, курочки несутся, можете их покормить, они будут вам нести яйца. Пожалуйста, подкармливайте наших собак», — поделился содержанием послания Кочевник.
Он также добавил, что множество домов в зоне СВО осталось без владельцев.
Ранее Life.ru рассказывал трогательную историю, как боец ВС РФ спас на фронте щенка и приютил его в своей роте. Однако пёсель получил контузию во время сброса кассетных боеприпасов ВСУ. Тогда солдат решил отправить его к своим родным в Новосибирск.