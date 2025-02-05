«Зерно в сарае, курочки несутся»: Российский боец рассказал о трогательном послании, которое нашёл в брошенном доме

В районе проведения специальной военной операции (СВО) владельцы заброшенного дома оставили послание на стене сарая. Об этом сообщил российский боец с позывным Кочевник, слова которого были опубликованы на портале «Северный край».

По его рассказу, когда он и его сослуживцы оказались во дворе покинутого дома, они наткнулись на обращение, написанное мелом. В этом послании бывшие хозяева просили солдат заботиться о животных, оставшихся без присмотра, и разрешали им забирать яйца от кур в обмен на заботу.

«Зерно находится в сарае, дорогие ребята, курочки несутся, можете их покормить, они будут вам нести яйца. Пожалуйста, подкармливайте наших собак», — поделился содержанием послания Кочевник.

Он также добавил, что множество домов в зоне СВО осталось без владельцев.