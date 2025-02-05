Не только корабль из «Звёздных войн»: Появились новые рендеры комплекса, который построят вместо дома-книжки в Москве

Помимо здания, похожего на корабль из «Звёздных войн», на месте аварийного «дома-книжки» на Новом Арбате могут возвести и другие проекты. Рассматривается ещё несколько архитектурных концепций. Их показал телеграм-канал «Стройки — и точка».

Проект здания на Новом Арбате. Фото © Telegram / Стройки — и точка

Некоторые из рассматриваемых проектов тоже вызывают ряд ассоциаций. Например, этот небоскрёб похож на факел Олимпийского огня. А оранжевая подсветка наверху ещё больше усиливает с ним схожесть.

Проект здания на Новом Арбате. Фото © Telegram / Стройки — и точка

Также рассматривается проект здания в виде огромных арок высотой 355 метров. В отборе участвует множество архитектурных бюро со своими оригинальными решениями. Постройка должна стать новым символом российской столицы.







