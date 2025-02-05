Не только корабль из «Звёздных войн»: Появились новые рендеры комплекса, который построят вместо дома-книжки в Москве
На месте здания СЭВ на Новом Арбате построят небоскрёб высотой 355 метров
Проект здания на Новом Арбате. Обложка © Telegram / Стройки — и точка
Помимо здания, похожего на корабль из «Звёздных войн», на месте аварийного «дома-книжки» на Новом Арбате могут возвести и другие проекты. Рассматривается ещё несколько архитектурных концепций. Их показал телеграм-канал «Стройки — и точка».
Некоторые из рассматриваемых проектов тоже вызывают ряд ассоциаций. Например, этот небоскрёб похож на факел Олимпийского огня. А оранжевая подсветка наверху ещё больше усиливает с ним схожесть.
Также рассматривается проект здания в виде огромных арок высотой 355 метров. В отборе участвует множество архитектурных бюро со своими оригинальными решениями. Постройка должна стать новым символом российской столицы.
Напомним, что дом-книжка на Новом Арбате, 36 раньше был зданием секретариата Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Теперь он планируется к сносу из-за аварийного состояния. Дом высотой 106 метров заменят на небоскрёб высотой 355 метров. Издание Life.ru ранее показывало один из проектов нового здания в виде космического корабля из «Звёздных воин».