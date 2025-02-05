В Минпромторге РФ сообщили о планах ежегодно выпускать от 36 самолётов МС-21

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов озвучил планы по производству отечественных самолётов МС-21. Он отметил, что в первом этапе отечественные специалисты намерены организовать выпуск как минимум 36 воздушных судов ежегодно. В дальнейшем эти объёмы планируется удвоить с учётом экспорта.

«Наша задача — на первом этапе выйти на не менее 36 МС-21 ежегодно. А дальше наша задача — удвоить эти мощности», — сказал министр в эфире Первого канала.