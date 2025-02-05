В Минпромторге РФ сообщили о планах ежегодно выпускать от 36 самолётов МС-21
Алиханов: РФ на первом этапе планирует ежегодно выпускать от 36 самолётов МС-21
Самолёт МС-21. Обложка © Wikipedia / Dmitry Terekhov
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов озвучил планы по производству отечественных самолётов МС-21. Он отметил, что в первом этапе отечественные специалисты намерены организовать выпуск как минимум 36 воздушных судов ежегодно. В дальнейшем эти объёмы планируется удвоить с учётом экспорта.
«Наша задача — на первом этапе выйти на не менее 36 МС-21 ежегодно. А дальше наша задача — удвоить эти мощности», — сказал министр в эфире Первого канала.
Ранее Алиханов анонсировал первые поставки самолётов Ту-214 уже в 2025 году. Он отметил, что одной из ключевых задач для РФ является полная замена импортных компонентов для Superjet, Ту-214 и Ил-76, а также разработка новых самолётов с использованием отечественных технологий. Министр добавил, что МС-21 начнут поставлять для российских авиакомпаний в 2026 году.