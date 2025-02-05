Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 16:38

В Минпромторге РФ сообщили о планах ежегодно выпускать от 36 самолётов МС-21

Алиханов: РФ на первом этапе планирует ежегодно выпускать от 36 самолётов МС-21

Самолёт МС-21. Обложка © Wikipedia / Dmitry Terekhov

Самолёт МС-21. Обложка © Wikipedia / Dmitry Terekhov

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов озвучил планы по производству отечественных самолётов МС-21. Он отметил, что в первом этапе отечественные специалисты намерены организовать выпуск как минимум 36 воздушных судов ежегодно. В дальнейшем эти объёмы планируется удвоить с учётом экспорта.

«Наша задача — на первом этапе выйти на не менее 36 МС-21 ежегодно. А дальше наша задача — удвоить эти мощности», — сказал министр в эфире Первого канала.

В России анонсировали план по созданию 1000 отечественных самолётов
В России анонсировали план по созданию 1000 отечественных самолётов

Ранее Алиханов анонсировал первые поставки самолётов Ту-214 уже в 2025 году. Он отметил, что одной из ключевых задач для РФ является полная замена импортных компонентов для Superjet, Ту-214 и Ил-76, а также разработка новых самолётов с использованием отечественных технологий. Министр добавил, что МС-21 начнут поставлять для российских авиакомпаний в 2026 году.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Антон Алиханов
  • Минпромторг РФ
  • мс21
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar