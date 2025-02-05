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Регион
5 февраля, 08:56

Алиханов анонсировал первые поставки самолётов Ту-214 уже в 2025 году

Обложка © Гавриил Григоров/ТАСС

Обложка © Гавриил Григоров/ТАСС

Первые поставки самолётов Ту-214 запланированы на текущий год. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 5 февраля. Он отметил, что одной из ключевых задач для России является полная замена импортных компонентов для Superjet, Ту-214 и Ил-76, а также разработка новых самолетов с использованием отечественных технологий.

«В этом году мы начнем поставки первых Ту-214 в соответствии с утвержденными планами комплексной программы», — добавил министр.

Алиханов также сообщил о планах начать поставки самолётов МС-21 для российских авиакомпаний в 2026 году.

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Ранее, 24 января, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что серийное производство МС-21 может начаться в 2026 году, при этом в этом году необходимо завершить сертификационные испытания самолёта. Между тем на складах ПАО «Яковлев» к концу 2024 года накопилось более 20 недостроенных ближнемагистральных самолётов SJ-100 и столько же среднемагистральных МС-21.

Алексей Берковиц
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