Алиханов анонсировал первые поставки самолётов Ту-214 уже в 2025 году

Первые поставки самолётов Ту-214 запланированы на текущий год. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 5 февраля. Он отметил, что одной из ключевых задач для России является полная замена импортных компонентов для Superjet, Ту-214 и Ил-76, а также разработка новых самолетов с использованием отечественных технологий.