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29 декабря, 11:58

Эксперт позитивно оценил сроки создания отечественных двигателей для SSJ100

Экономист Клепач: Российский двигатель для SSJ100 будет готов к 2027 году

В России уже долгое время ведётся колоссальная работа по созданию импортозамещённых Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21. Корпуса для гражданских самолётов уже разработаны, главная трудность заключается в сборке двигателя полностью из отечественных компонентов. Об этом рассказал главный экономист ГК «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач.

По его словам, стран, занимающихся разработкой двигателей меньше, чем государств, которые производят самолёты. Тем не менее, в России уже создан двигатель для МС-21, а вот для Sukhoi Superjet используются пока что французские детали. Однако их заменит ПД-8, испытания которого уже начались.

«Я всё равно оптимистично оцениваю сроки завершения работы над ним, это 2026-2027 годы», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

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Ранее ОДК презентовала макет первого российского серийного двигателя V поколения. Тем не менее, в России сократили выпуск двигателей для трёх самолётов. Также СМИ выяснили, что около четырёх десятков недостроенных самолётов скопилось на российских заводах.

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TACC / Zuma

Борис Эльфанд
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