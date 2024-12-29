Эксперт позитивно оценил сроки создания отечественных двигателей для SSJ100

В России уже долгое время ведётся колоссальная работа по созданию импортозамещённых Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21. Корпуса для гражданских самолётов уже разработаны, главная трудность заключается в сборке двигателя полностью из отечественных компонентов. Об этом рассказал главный экономист ГК «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач.

По его словам, стран, занимающихся разработкой двигателей меньше, чем государств, которые производят самолёты. Тем не менее, в России уже создан двигатель для МС-21, а вот для Sukhoi Superjet используются пока что французские детали. Однако их заменит ПД-8, испытания которого уже начались.